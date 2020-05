1er mai confiné : plusieurs dizaines de personnes déambulent à Douarnenez

Le mot avait circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Plusieurs dizaines de Douarnenistes ont déambulé dans la ville ce vendredi matin, à l'occasion du 1er mai. La plupart d'entre eux étaient masqués, suivis de près par les gendarmes qui ont contrôlé les attestations de déplacement.

Hugues Tupin, tête de liste aux municipales

Les manifestants, qui se sont retrouvés par petits groupes à différents endroits de la ville, étaient munis de pancartes aux slogans détournés ("Tousse ensemble", par exemple). Parmi eux, Hugues Tupin, tête de la liste de gauche "Douarnenez - Terre citoyenne", qui est arrivé en tête au premier tour des dernières élections municipales.

D'après lui, les participants "respectaient tous les distances imposées et avaient leurs autorisations de sortie. Il n'y avait pas plus de 100 personnes. Allez le samedi matin sur le marché, il y a plus d'une centaine de personnes présentes à ce moment-là sur un espace beaucoup plus restreint".

Hugues Tupin précise qu'il sera convoqué prochainement à la gendarmerie après cette déambulation.