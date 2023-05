EN IMAGES - 1er mai en Limousin : la fête des travailleurs axée contre la réforme des retraites

La loi sur les retraites a beau avoir été votée et promulguée, ses opposants ne désarment pas et profitent de la fête des travailleurs pour se faire entendre. Trois manifestations se déroulent en Haute-Vienne ce lundi matin, à Limoges, Bellac et Saint-Junien. Trois cortèges sont également organisés en Corrèze, à Tulle, Brive-la-Gaillarde et Ussel. Les syndicats espèrent une mobilisation historique, ce qui est déjà en partie le cas en Haute-Vienne, où ils soulignent que c'est la première fois qu'ils sont tous unis pour le défilé du 1er mai.

"Augmentez les salaires, pas l'âge de la retraite", c'est l'une des revendications des manifestants dans le cortège du 1er mai à Limoges. © Radio France - Bastien Thomas

Les autorités attendent entre 500.000 et 650.000 manifestants à travers toute la France, une estimation en hausse par rapport aux mobilisations du 1er mai ces dernières années. A Limoges, la foule se rassemble comme d'habitude au carrefour Tourny, avant d'entamer le défilé. Du coté des forces de l'ordre, six fourgons de CRS et un fourgon de police ont été positionnés au niveau des Casseaux, vraisemblablement pour empêcher toute tentative d'intrusion sur l'autoroute A20.