1er mai en Limousin : plusieurs centaines de personnes défilent à Limoges

Le traditionnel défilé syndical du 1er mai, qui n'avait pas eu lieu l'an passé en raison du confinement, a réuni ce samedi matin plusieurs centaines de personnes, qui ont défilé masquées dans les rues de Limoges.

Les manifestants se sont d'abord rassemblés place de la République, où les occupants du théâtre de l’Union de Limoges ont fait une performance artistique avec des chants et des scènes de théâtre pour "défendre les droits sociaux et le service public".

Rassemblement et performance artistique au départ de la manifestation du 1er Mai à Limoges © Radio France - Thomas Vinclair

Ensuite un cortège composé de plusieurs centaines de personnes s'est déplacé dans le centre de la capitale limousine.

Dans le cortège de Limoges, avec masques et banderoles © Radio France - Alain Ginestet

Dans le cortège, des salariés du service public comme du secteur privé, des représentants syndicaux, des personnels soignants, des artistes, qui avaient répondu à l'appel de la FSU de la CGT, principaux organisateurs de cette manifestation.

A l'initiative de ce rassemblement, la CGT notamment, dont le Secrétaire départemental en Haute-Vienne, Arnaud Raffier, s'est montré particulièrement inquiets des conséquences de cette crise, ce samedi matin sur France Bleu Limousin. "On sait qu'après la crise sanitaire, on va certainement entrer dans une crise sociale majeure. Après toutes ces aides, il va falloir payer l'addition. Vu ce que nous a montré ce gouvernement, _on a très bien compris à qui ils voudraient faire payer_. On ne peut pas se laisser faire" a-t-il notamment déclaré.

En Limousin, des cortèges étaient aussi annoncées ce samedi matin à Brive et à Tulle.