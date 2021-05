1er mai : environ 250 manifestants à Belfort au soutien des salariés de General Electric

Sous la pluie, entre 250 et 300 personnes à Belfort se sont retrouvées pour la traditionnelle manifestation du 1er mai à Belfort, ce samedi. Réuni à la Maison du Peuple, le cortège s'est élancé vers 10h30 en direction du Techn'hom pour retrouver les salariés de General Electric, en grève depuis jeudi devant le site de Steam Power, la branche nucléaire et charbon de l'entreprise, contre un plan social qui prévoit la suppression de 144 postes. Plan social qui prévoyait initialement la suppression de 238 postes. 94 d'entre eux ont pu être sauvés par l'intersyndicale.

En tout, plus de 300 personnes étaient donc rassemblées devant le campement qui bloque la porte des 3 chênes. Une convergence des luttes qui ravit Arthur (prénom modifié à la demande du salarié, ndlr), qui travaille depuis plus de dix ans chez General Electric : "ça réchauffe les cœurs, et ça nous aide à tenir, c'est la solidarité. Ça nous montre aussi qu'on est compris."

Intervention des élus locaux

Plusieurs élus locaux étaient également présents pour continuer de soutenir les salariés. Ce samedi, Marie-France Céfis, la maire de Valdoie et Bastien Faudot, membre de l'opposition à la mairie de Belfort et tête de liste aux élections régionales en Bourgogne Franche-Comté notamment, alors que l'agglomération, le département du Territoire de Belfort et la Région se sont coordonnés pour faire remonter la situation de General Electric au gouvernement. Le mardi 27 avril dernier, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, avait refusé une demande de table ronde sur la question.

Ian Boucard, député LR du Territoire de Belfort, doit prendre la parole à l'Assemblée Nationale au sujet de ce nouveau plan social chez General Electric , ce mardi 4 mai, tandis qu'une tribune commune signée par le Grand Belfort, le Département et la Région Bourgogne Franche-Comté doit être publiée dans la presse nationale mardi ou mercredi. Enfin, une nouvelle manifestation de soutien aux salariés sera organisée ce mercredi 5 mai à 12h30, soutenue là aussi par les élus locaux.

Les manifestants du 1er mai se sont dispersés vers midi, ce samedi, tandis que le blocage continue chez GE Steam Power. Les dernières discussions avec la direction doivent se tenir mardi 4 mai, et s'étaleront peut-être jusqu'au mercredi.