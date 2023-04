1er mai : huit défilés dans les Deux-Sèvres et la Vienne

Les syndicats veulent en faire une démonstration "massive" et "populaire" contre la réforme des retraites. Pour ce 1er mai, quatre cortèges auront lieu dans les Deux-Sèvres à Niort, Thouars, Bressuire et Parthenay, quatre également dans la Vienne à Poitiers, Châtellerault, Loudun et Montmorillon.