1er-Mai : l'intersyndicale s'attend à une mobilisation importante à Saint-Étienne et Roanne

Dans la Loire, neuf organisations et syndicats appellent à défiler pour la fête du travail ce lundi matin. À Roanne, le rassemblement est prévu à 10h30 place de Promemades-Populle, devant la caisse primaire d'assurance maladie et le cortège rejoindra le centre universitaire. À Saint-Étienne, le rendez-vous est fixé à la même heure, devant la bourse du travail. La manifestation se terminera place de l'Hôtel-de-ville mais le défilé fera un crochet par Badouillère et la place Anatole-France pour redescendre place du Peuple avant de dévier avenue de la Libération et de prendre la direction de la mairie par la rue de la République.

ⓘ Publicité

"C'est qu'il a fallu prévoir un parcours adapté, il devrait y avoir du monde", commente Mireille Carrot, la secrétaire générale de la CGT dans la Loire. Effectivement, les renseignements territoriaux prévoient une mobilisation quatre fois plus importante que lors des précédents 1er-Mai avec plus de 500.000 personnes battant le pavé dans toute la France.

Neuf syndicats et organisations continuent de se concerter dans la Loire

"Nous avons fait du 1er-Mai un enjeu de mobilisation très important pour montrer au pouvoir que la page n'est pas tournée. La colère est montée trop haut, elle ne peut pas redescendre", souligne Paul Bouilhol secrétaire général adjoint de FO dans la Loire. La page de la réforme des retraites, adoptée à la mi-avril et dont la loi a été promulguée dans la foulée et dont l'intersyndicale demande le retrait. Les banderoles ressortiront donc pour une 13e journée de mobilisation.

"Une intersyndicale toujours unie avec une force indemne plus de trois mois après le début du mouvement", relève Corinne Mondon, secrétaire générale de l'Unsa dans la Loire. "Nous travaillons de façon constructive, tout le monde a sa place", poursuit-elle donnant l'exemple du débat organisé à La Ricamarie en mars ou la préparation des prises de parole qui se fait à plusieurs par mail et messages whatsapp. "Dans ma vie syndicale, c'est quelque chose que je retiendrai longtemps. Pour le coup, on peut remercier Emmanuel Macron, cette unité, cette force-là, c'est grâce à lui", conclut la syndicaliste.