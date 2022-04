1er-Mai : la CGT de l'Isère espère "une convergence des luttes"

L'avertissement est lancé : le président réélu ne bénéficiera d’aucun état de grâce de la part des syndicats pendant son second mandat. "On espère une convergence des luttes et la mobilisation massive des travailleurs.ses", indique ce mercredi 27 avril Nicolas Benoit, secrétaire départemental de la CGT Isère.

La fête du travail aura lieu ce dimanche, une semaine seulement après la réélection d'Emmanuel Macron. Quel message vous espérez lui envoyer ?

On invite tous ceux et celles qui s'épuisent à gagner leur vie à se mobiliser, tout comme l'ont fait les retraités le 24 mars dernier, qui manifestaient pour la hausse des pensions, pour l'accès aux soins également, tout comme les étudiants qui se mobilisent toujours, etc...

Donc vous espérez une convergence des luttes en ce 1er-Mai ?

Oui une convergence des luttes et la mobilisation massive des travailleurs.ses. Le point commun, c'est la crainte dans l'avenir. On l'a vu avec ces élections, on a peur de ce que nous réserve l'avenir et on a besoin d'envoyer des signaux très forts au gouvernement, et plus largement à l'ensemble de la classe politique. Nous revendiquons la retraite à 60 ans, les 32 heures de travail hebdomadaires et puis l'embauche de centaines de milliers de jeunes.

Un retour des manifestations du 1er-Mai après la pandémie, ça fait du bien j'imagine ?

Alors oui, ça va faire du bien, on va pouvoir se revoir, manifester ensemble après ces élections, qui laissent un goût amer pour nombre d'entre nous. Quatre initiatives sont prévues sur le territoire, notamment sur Grenoble avec une manifestation, des stands d'associations, de partis politiques progressistes, mais aussi l'ensemble des organisations syndicales. Donc ça va être un temps pour échanger et pour débattre et pouvoir manger ensemble.

Et quel va être votre combat principal ? La réforme des retraites, j'imagine...

Alors, tout d'abord, on va porter d'ici la fin du mois un plan jeunesse : dix points que la CGT va présenter et mettre en débat dans la société, notamment avec les organisations de jeunesse, parce que ce sont les catégories qui ont le plus subi pendant ces deux dernières années. Et puis effectivement, on va se mobiliser sur la question des retraites et puis aussi de la réforme territoriale, on sera très attentif à ce qui sera fait. Comme nous sommes des gens civilisés, nous discuterons bien sûr. Mais on saura aussi trouver les solutions pour se mettre en grève et mettre les salariés en grève.

Emmanuel Macron a promis un second quinquennat différent, avec plus d'écoute. Est-ce que vous y croyez ? Vous lui laisser sa chance ou bien c'est déjà trop tard ?

On n'est pas naïfs... On vient de passer cinq ans de mandat Macron. Je ne pense pas qu'il ait modifié son logiciel. Je pense surtout qu'il va chercher à trouver des appuis du côté du Medef et de la CGPME, qui ont déjà donné une réponse favorable à un report de l'âge de la retraite à 64 ans et de l'autre côté, il va continuer à diviser les travailleurs comme il l'a fait. Si tel est le cas, il y retrouvera la jeunesse et le monde du travail sur sa route.

Je veux signaler aussi un élément : le rapport de l'OMS de 2019 signale que d'ici 2030, il faudrait 80 millions d'emplois dans le monde dans le secteur du médico social et de la santé, afin de pouvoir garantir les enjeux sanitaires. En France, ce sont deux millions de personnes qu'il faudrait embaucher. Qu'attend-on pour le faire alors qu'on distribue de l'argent aux entreprises par centaines de milliards ?

Vous avez appelé à manifester ces deux derniers jours devant le commissariat de Grenoble, pour demander la libération de militants, soupçonnés d'avoir agressé d'autres militants de droite, de l'UNI, organisation étudiante. Quatre d'entre eux vont être poursuivis pour ces violences. Quelle est votre réaction ?

Il y a une enquête en cours. On est satisfait qu'ils aient été libérés. Ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent être entendus et préparer leur défense. Sans faire de la démagogie, je pense que le procureur est allé un peu loin pour donner des gages à certains politiques. Il faut rappeler que l'UNI est soutenue et subventionnée par Laurent Wauquiez [selon le Canard Enchaîné, la région Auvergne-Rhône-Alpes a attribué 50.000 euros de subventions à l'UNI en 2017]. Ils provoquent assez régulièrement...

Donc c'est la faute des militants de l'UNI, selon vous ?

Il y a eu de la provocation semble-t-il. Et puis les attaques, les agressions contre les locaux d'organisations progressistes ou ou syndicales se sont accrues ces dernières années, comme les agressions racistes. Donc il y a une dérive aujourd'hui dans la société sur les thématiques d'extrême droite et on les combattra.