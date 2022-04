1er Mai : la CGT de la Sarthe mobilisée pour combattre la réforme des retraites

La CGT de la Sarthe espère voir la foule nombreuse pour la traditionnelle mobilisation du 1er mai. Ce dimanche, le rendez-vous est donné à 10h sur la place Aristide Briand, devant la préfecture. "Il est nécessaire qu'on soit très nombreux", juge Christophe Fontanié, le secrétaire général du syndicat dans le département. Une mobilisation pour porter leurs revendications sur l'augmentation des salaires et des pensions, mais aussi marquer d'emblée leur opposition aux projets de réformes d'Emmanuel Macron.

"Nous le mettons en garde avec son projet de porter l'âge de la réforme à 65 ans, une réforme dont personne ne veut : il y a une unité syndicale sur la question et près de 70% de la population y est opposée", ajoute le syndicaliste. "Le rapport du COR, le conseil d'orientation des retraites, auquel le gouvernement fait bien souvent référence dit qu'il n'y a pas de problèmes d'un point de vue budgétaire donc aucune raison de mettre en place cette réforme." Il plaide plutôt pour une retraite à taux plein à 60 ans et même plus tôt pour les métiers pénibles.

Temps de travail à 32h

"Partout où il y a des luttes, on gagne", insiste-t-il. Après sa réélection, Emmanuel Macron a promis "une méthode refondée" et la nomination d'un premier ministre "chargé de la question sociale, environnementale et productive." Pour Christophe Fontanié : "s'il était vraiment soucieux du dialogue social, il devrait commencer par abroger les ordonnances travail qui ont créé la fusion des instances et diminué les moyens syndicaux." Mais les retraites ne seront pas le seul enjeu de ce 1er mai, il sera aussi question de salaires et d'emplois.

Car si le chômage à baissé en Sarthe, "il y a aussi la qualité de l'emploi, nous souhaitons des emplois de qualité en CDI à taux plein, nous revendiquons la réduction du temps de travail à 32h ce qui permettra véritablement de changer la donne en matière de baisse du chômage", explique le secrétaire général de la CGT Sarthe. Le syndicat compte se mobiliser contre le gouvernement, mais organiser des journées d'étude dédiée à la lutte contre les idées d'extrême-droite.