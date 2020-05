1er mai : la CGT de la Somme appelle les travailleurs à manifester à leurs fenêtres et sur les réseaux sociaux

Personne dans la rue pour la journée internationale des travailleurs. Les manifestations sont interdites à cause du coronavirus. Pas musique, pas de cortège et pas de barbecues de lutte à la fin des cortèges.

Mais les syndicats invitent les travailleurs à se mobiliser en affichant, par exemple, des slogans à leurs fenêtres ou en postant des selfies ou des photos sur les réseaux sociaux avec des messages adressés au gouvernement. Pour Kévin Crépin, le secrétaire départemental de la CGT de la Somme : « Il nous paraît important de faire du 1er mai un moment de revendication, malgré les circonstances actuelles. On voit bien que le gouvernement poursuit ses attaques contre les droits des travailleurs en cette période de crise. Les ordonnances récemment adoptées se traduisent par des suppressions de congés et de RTT dans les entreprises. Ce sont les salariés qui payent les pots cassés du Covid-19 : les salariés qui sont au chômage partiel ne sont indemnisés qu’à hauteur de 84% de leur salaire net. Ce gouvernement et le patronat ont visiblement décidé que c’était aux salariés de payer la crise. »

Kévin Crépin a également évoqué les difficultés actuelles du système de santé, la réouverture des écoles qu’il juge injustifiée et l’après coronavirus.

Réecoutez l'intégralité de interview de Kévin Crépin ci-dessous.