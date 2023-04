1er mai : la fête du Chiffon Rouge de retour en Moselle

La fête des travailleurs aura une saveur particulière en Moselle à plusieurs titres. D'abord parce que les syndicats entendent montrer dans les défilés du 1er mai la même unité que celle affichée tout au long de la lutte contre la réforme des retraites. Ainsi, la manifestation intersyndical s'élancera à 10h30 de l'Arsenal de Metz. Ensuite parce que cette année est celle du retour d'un événement cher à la CGT de la Moselle et à ses militants : la fête du Chiffon Rouge qui investira une bonne partie de la journée la place de l'Hôtel de Ville de Woippy.

ⓘ Publicité

Partage et détente

"C'est forcément symbolique, après quatre ans marqués par le Covid et de multiples écueils" se réjouit Christophe Jacquemin de la CGT 57 qui évoque "une fête inscrite dans le patrimoine de la Moselle". Au programme : barbecues, buvette, animations, dessinateurs et concerts, en partenariat avec plusieurs associations sympathisantes. Un moment de partage et de détente, après trois de mois de lutte intense et éprouvante pour ceux qui s'opposent avec toujours autant de vigueur au report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Un combat que la CGT refuse encore de considéré comme perdu, "il ne fait même que commencer" martèle Christophe Jacquemin. "C'est revigorant de voir que le mouvement syndical a été remis sur le devant de la scène, en témoignent les nombreuses adhésions qu'on a pu faire ces dernières semaines et derniers mois. Il a montré son unité et sa crédibilité dans une période où on disait que les syndicats ne valent plus rien."

Des syndicats "remis sur le devant de la scène"

Pour le militant, le 1er mai et la fête du Chiffon Rouge sont aussi une occasion pour transmettre au public et aux générations "une éducation populaire, une histoire sociale qu'on enseigne pas dans ce pays. Les droits ne tombent pas du ciel, ils se conquièrent."

La fête du Chiffon Rouge, place de l'Hôtel de Ville à Woippy, débutera à 11h30. L'entrée est fixée à 3 euros, gratuit pour les -16 ans.