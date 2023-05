1er mai : "La réforme a uni les syndicats et attiré de nouveaux adhérents" estime la CFE-CGC dans la Vienne

Huit manifestations contre la réforme des retraites sont organisés ce lundi 1er mai, dans le Poitou. Pour la première fois, depuis 2009, tous les syndicats vont marcher côte à côte, toujours unis face au gouvernement. "L'intersyndicale dure depuis plus de trois mois et va encore continuer, affirme Philippe Bénéteau, responsable de la CFE-CGC, dans la Vienne. Le Président a réussi à fédérer les Français pour venir nous rejoindre".

"Nous n'avons pas encore reçu l'invitation de la Première ministre, mais si elle nous convie, la CFE-CGC s'y rendra et nous resterons uni avec les autres syndicats". Philippe Bénéteau estime que le syndicat est prêt à discuter sur d'autres sujets, mais "gardera en tête ce passage en force sur la réforme des retraites". "Ils sont restés fixés sur leurs idées et n'ont pas tenu compte de nous et de l'avis de la majorité des Français", souligne-t-il.

20% d'adhérents en plus pour la CFE-CGC 86

"Le nombre d'adhérents a nettement augmenté depuis le début du mouvement, explique Philippe Bénéteau. C'est plus 20% pour nous". C'est "identique" dans les autres organisations syndicales.

Par ailleurs, il regrette les fins de cortèges parfois violents à Poitiers, marqués parfois par des affrontements avec les forces de l'ordre ou des tags sur les murs du centre-ville.