1er mai : la vente de muguet sur la voie publique "tolérée" en Béarn et en Bigorre

Cette fois, les vendeurs de muguet pourront s'installer dans la rue pour le 1er mai. Les préfectures des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques annoncent ce jeudi que la vente sur la voie publique sera "tolérée", en respectant les gestes barrières et la jauge de six maximum.

Du muguet dans les rues le 1er mai : ça nous avait manqué l'année dernière, à cause de la crise sanitaire, mais ce sera bien possible cette fois. En plus des fleuristes qui sont ouverts, les vendeurs occasionnels pourront s'installer sur la voie publique pour vendre leurs bouquets. Les préfectures des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques sont sur la même ligne ce jeudi : la vente ne sera pas interdite mais "tolérée". En revanche, toutes les deux insistent sur le respect des gestes barrières, de la distanciation sociale et de la jauge maximum de six personnes réunies.