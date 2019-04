1er mai à Paris : les commerces sur le parcours devront rester fermés

Paris, France

Coup dur pour les restaurants et boutiques des boulevards du Montparnasse, de Port-Royal, Saint-Marcel et de l'Hôpital. Ils devront rester fermés une partie de la journée, mercredi 1er mai.

La crainte de casseurs infiltrés dans le cortège

La préfecture de police de Paris rappelle que des violences et dégradations avaient été commises lors de la manifestation du 1er mai 2018 par des casseurs extérieurs au mouvement syndical. "Compte tenu des risques de même nature qui sont susceptibles de se produire [...] ainsi que des menaces pesant sur les biens", Didier Lallement, préfet de police, a pris un arrêté obligeant "les responsables des commerces, débits de boissons et restaurants, installés sur le parcours du cortège intersyndical à fermer leurs établissements le temps de la manifestation" mercredi 1er mai 2019.

#Manifestation | Didier Lallement, préfet de Police, a pris un arrêté de fermeture des établissements installés sur le parcours de la manifestation intersyndicale du 1er mai 2019.

Davantage de précisions dans notre communiqué de presse. pic.twitter.com/hIsxSJ92fC — Préfecture de police (@prefpolice) April 29, 2019

Des commerçants excédés

"Compte tenu de ce qu'ils sont capables de faire, on est un peu inquiet" reconnaît Cédric Galaud, directeur du restaurant Big Fernand sur le boulevard Montparnasse, qui n'ouvrira qu'à 19 heures "si les conditions le permettent". "Je n'ai pas de store ni de planches de bois à mettre devant ma vitrine, j'ai un peu peur pour la façade", craint-il.

Un peu plus loin, ce gérant d'une brasserie chic, qui tient à conserver l'anonymat, ne comprend pas. "Des mois que ça dure et on laisse faire. C'est incompréhensible. Les casseurs s'en prennent à la France qui travaille, il faut le dire. Nous, on voudrait travailler, mais on nous empêche." Il restera fermé toute la journée.

Un parcours de trois kilomètres

Le cortège intersyndical doit partir à 14 h 30 depuis Montparnasse en direction de la place d'Italie. Ils doivent être rejoints, en début de cortège, par une manifestation libertaire (qui part à 11 heures de la place des Fêtes, dans le XIXe arrondissement) et par des militants antifascistes.