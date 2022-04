1er mai : les syndicats mayennais estiment qu'Emmanuel Macron est une menace pour les conquêtes sociales

"Le Président de la République, nouvellement réélu avec une minorité, compte mettre à profit les 5 prochaines années pour continuer de détruire toutes les conquêtes sociales. Nos organisations syndicales vont combattre son programme de régression sociale. La situation économique et sociale est marquée par l’aggravation des inégalités, et de la précarité" détaillent dans un communiqué l'intersyndicale CGT-FO-FSU qui appelle à la mobilisation en Mayenne ce dimanche 1er mai, jour de la fête du Travail. Une manifestation est prévue dans le centre-ville de Laval. La CFDT, pour sa part, n'y participera pas.

Les organisations syndicales et les salariés entendent faire entendre leurs préoccupations, leurs angoisses et leurs propositions, une semaine après la réélection à la présidence de la République d'Emmanuel Macron, la politique et les projets du chef de l'Etat dans leur viseur, notamment le départ à la retraite à 65 ans.

Les syndicats préparent ainsi le troisième tour de la présidentielle dans la rue pour signifier à Emmanuel Macron qu'il n'a pas reçu de mandat pour d'éventuelles régressions sociales.