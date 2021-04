Le défilé du 1er mai sur fond de crise sanitaire sera unitaire à Clermont-Ferrand

La CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF appellent la population à participer de concert ce samedi à la "Journée internationale de revendications pour les travailleurs et travailleuses du monde entier".

Les cinq organisations syndicales traditionnelles (CGT, FO, FSU, Solidaires et UNEF) vont manifester derrière une seule et même banderole ce samedi 1er mai 2021 dans les rues de Clermont-Ferrand. Dans un contexte sanitaire unique, l'heure est plus que jamais à la solidarité sociale.

Selon la CGT, la crise sanitaire creuse encore plus les inégalités. Et il est urgent de faire bloc pour défendre le monde du travail en danger. "Qui va payer la facture ?", s'interroge le secrétaire adjoint de la fédération CGT du commerce, Christophe Boucheix. "Les salariés, eux, ils la paient déjà. Il n'y a qu'à regarder les salariés de Carrefour. En 2020, Carrefour a eu des résultats positifs et pourtant les licenciements sont bien à l'ordre du jour, ils n'ont pas attendus les conséquences économiques. Alors après elle (la crise) risque d'être encore plus douloureuse parce qu'elle va être un bouc-émissaire à des plans de réorganisation dans les entreprises qui ont déjà été prévus. C'était déjà dans les petits papiers, j'aurai presque tendance à dire que c'est une aubaine".

Christophe Boucheix, secrétaire adjoint de la fédération CGT Commerce du Puy-de-Dôme Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Départ de la Comédie

Une fois n'est pas coutume, le cortège clermontois partira à 10h30 devant La Comédie, occupée par les professionnels du spectacle regroupés sous la bannière du "collectif en danger 63". Avant ce défilé unitaire du 1er mai, des gerbes seront déposées en deux temps sous la plaque commémorant les victimes du travail située dans la cour de la mairie de Clermont-Ferrand. A 9h30 pour la CGT et à 9h45 pour Force Ouvrière.

Au cœur des revendications, la défense des libertés publiques et des droits sociaux mis à mal pendant cette crise sanitaire, qui a précipité la casse sociale. "Le gouvernement utilise la crise sanitaire pour faire passer un certain nombre de projets", estime Frédéric Bochard, le secrétaire général de Force Ouvrière dans le Puy-de-Dôme, "et j'ai peur qu'en matière de conditions de travail et de temps de travail - c'est déjà le cas d'ailleurs avec les ordonnances de mars 2020 - tous ces projets-là aboutissent à une nouvelle déréglementation et une détérioration pour l'emploi et les conditions de travail".

Frédéric Bochard, secrétaire général de Force Ouvrière dans le Puy-de-Dôme Copier

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ailleurs en Auvergne

Dans le Puy-de-Dôme, la CGT appelle à se rassembler puis à manifester à partir de 10h30 depuis le parvis de la halle aux grains à Issoire.

Dans l'Allier, trois rassemblements unitaires sont organisés également à place Piquand à Montluçon, place Piquand, place de la Liberté à Moulins et place de la Poste à Vichy. Autre rendez-vous dans le Bourbonnais, à 9h30 à Saint-Pourçain-sur-Sioule, sur la place Georges Clémenceau, à proximité du Kiosque.

Dans le Cantal, un rassemblement unitaire est programmé à 10h30 sur la place des Droits de l'Homme à Aurillac.

En Haute-Loire, les organisations syndicales se réuniront à 10H30 sur la place Cadelade au Puy-en-Velay, avant de prendre la direction de la Préfecture.