1er-Mai à Nice : "J'irai voter Macron à reculons, en me bouchant le nez"

La manifestation du 1er-Mai à Nice (Alpes-Maritimes) à réuni au moins 500 personnes ce lundi. Une Fête du travail marquée, évidemment, par les débats autour du second tour de l'élection présidentielle.

Un 1er-Mai divisé mais politisé. Comme partout en France, les syndicats ont manifesté en ordre dispersé pour la Fête du travail à Nice (Alpes-Maritimes), entre ces deux tours de l'élection présidentielle. Pas d'appel unitaire ; on est loin du bloc syndical comme en 2002, pour faire barrage au Front national.

Les syndicats font bandes à part

La CFDT, qui appelle à voter Emmanuel Macron, tractait devant la gare de Nice. Force ouvrière qui ne donne pas de consigne de vote se réunissait devant son siège local. Quant à La CGT, FSU qui appellent à faire barrage à Marine Le Pen mais sans encourager le vote Macron, ils manifestaient hier en ville. Au départ de la place Massena, ils étaient plus de 500.

Certains sont encore hésitants sur leur vote... mais tous se rejoignent sur un point : le rejet du FN. "Nous avons trois options, le vote blanc, l'abstention ou le vote Macron mais le seul dénominateur commun sur lequel on est d'accord c'est l'exclusion totale du vote Front national" estime un militant.

ÉCOUTEZ | "Le Pen ne nous convaincra jamais !" Partager le son sur : Copier

"Le vote utile, il y en a eu un en 2002, 2007 et 2012. On voit ce que ça a donné" estime un manifestant

Pour ceux qui ont fait leur choix, c'est souvent à contre cœur. Et même si certains hésitent encore à voter Macron pour faire barrage au FN, Cyprien, jeune assureur niçois, a fait son choix. "Au départ j'étais pour l'abstention mais avec le Front national au pouvoir c'est l’hécatombe. Pour moi c'était 'sans moi le 7 mai' mais je m'apprête à voter Macron. Plus je l'entend parler, plus je le trouve mauvais, mais plus j'ai peur qu'il perde !"

ÉCOUTEZ | Cyprien : "Le FN au pouvoir, c'est l'hécatombe" Partager le son sur : Copier

"Pas de chèque en blanc" pour Macron

"C'est pas un parti comme les autres et je pense qu'un 1er-Mai sous présidence FN ne serait pas le même, estime Gérard Ré, secrétaire départemental de la CGT dans les Alpes-Maritimes. Néanmoins, pas de chèque en blanc, on est tout à fait conscient des dangers que portent l'autre candidat [Emmanuel Macron, NDLR]."

La teinte très libérale du programme du candidat d'En Marche, c'est surtout ça qui freine ces militants de gauche : "C'est le candidat du grand patronat, l'amplification de la Loi travail. Mais malheureusement il y a urgence pour les tas de gens qui vont souffrir tout de suite si Marine Le Pen passe" justifie Violaine.

Des mesures sociales, des propositions économiques que beaucoup ont déjà décidé de combattre dans la rue en cas d'élection d'Emmanuel Macron.