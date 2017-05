1er mai syndical en ordre dispersé

1er mai syndical et...politique cette année avec l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. A Paris, les syndicats manifestent en ordre dispersé. En Haute-Vienne, pas d'unité syndicale non plus. Jean-Paul Parot, secrétaire départemental de la CFDT était l'invité de France Bleu Limousin.

Jean-Paul Parot, secrétaire départemental de la CFDT en Haute Vienne était l'invité de France Bleu Limousin.

Comment vous expliquez l’absence d'unité syndicale cette année ?

Nous à la CFDT, on a une vision claire et nette pour faire barrage au Front National, c'est à dire qu'on appelle clairement à voter pour Emmanuel Macron. Après, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout son programme, on ne donne pas de chèque en blanc. D’ailleurs, mardi, je reçois le responsable d'En marche en Haute-Vienne pour s'expliquer sur les divergences qu'il peut y avoir entre la CFDT et le programme d'Emmanuel Macron. Par contre, entre les deux tours, on a la responsabilité syndicale de dire que la seule façon de battre le Front National, c'est d’appeler à voter Macron

Comment vous qualifiez la position de la CGT qui n'appelle pas ouvertement à voter pour le candidat d'En Marche ?

L’ambiguïté existe. On ne peut pas défiler aujourd’hui dans les rues de Limoges avec une organisation syndicale qui mélange le vote républicain avec le retrait de telle ou telle loi. On est pas sur les même niveau de priorité.

Pour vous la priorité, c'est plus l'enjeu de la présidentielle que les revendications des salariés proprement dites ?

Tout à fait, la CFDT prend la mesure de ce moment historique et on répond présent en assumant nos responsabilités de dire qu'on ne veut pas d’extrême droite en France. Il faut faire la part des choses.

Réécoutez l'interview de Jean Paul Parot