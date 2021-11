2 000 bénévoles mobilisés pour la grande collecte annuelle de la Banque alimentaire de Franche-Comté

pour récolter 200 tonnes de dons. Ils permettront à la Banque alimentaire de fournir 80 associations et centres communaux d'action sociale fournissant une aide alimentaire à près de 30 000 personnes.

La pandémie a impacté l'engagement bénévole

Si la crise sanitaire a amené de nouveaux bénéficiaires à pousser les portes des associations d'aide alimentaire, le profil des bénévoles a également évolué. Lors des confinements, de nombreux bénévoles, principalement des retraités, ont dû rester chez eux. Et une bonne partie ne sont pas revenus, explique Simon-Pierre Mosse, vice-président de la Banque alimentaire de Franche-Comté. "Certains ont été échaudés par la crise, et pour certains cette rupture sanitaire, ça a été l'occasion de se dire 'je suis trop vieux, ça devient trop difficile, je m'arrête'."

Parallèlement, le responsable note que beaucoup de jeunes veulent donner de leurs temps. "Ils veulent _donner du sens à leur temps libre_, beaucoup viennent le samedi", explique-t-il. Des dispositifs facilitent aussi l'investissement des plus jeunes dans des associations comme "le Service national universel, les services civiques". La Région propose également une aide au permis de conduire à des jeunes qui déduit 15 heures de leur temps à une association. C'est le cas de Lina, 18 ans. Elle a déjà prévu de participer à la collecte de la fin de semaine. "Je me sens utile", sourit-elle.

Une frilosité à prendre des responsabilités

Simon-Pierre Mosse note aussi que si les gens sont prêts à donner de leur temps, ils sont en revanche plus réticents à prendre des responsabilités. "Pour les tâches du quotidien, on trouve facilement. Mais c'est plus pour les tâches à responsabilité que c'est plus compliqué. Les personnes qui ont du temps, comme les retraités, n'ont pas forcément envie de refaire ce qu'ils faisaient quand ils travaillaient, comme du secrétariat ou de la comptabilité."

Heureusement, certains sautent quand même le pas, comme Pascale. Bénévole depuis 2 ans, cette médecin de formation a commencé au tri. "Et puis, on m'a demandé de me former à la sécurité alimentaire. Au début, j'étais réticente et puis je me suis lancée" relate-t-elle. Une formation et un diplôme plus tard, la voilà en charge de tout ce pan là de l'activité. Une mission importante : "les Banques alimentaires ont les mêmes à respecter que les restaurants quatre étoiles. Et on doit aussi veiller à l'équilibre de l'alimentation de nos bénéficiaires." Une activité prenante oui, mais qui l'intéresse énormément et lui donne le sentiment d'être utile.