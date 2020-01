2 000 manifestants à Lille contre un "semblant de dialogue social" sur la réforme des retraites

Lille, France

Le gouvernement veut en faire un geste d'apaisement : il a décidé ce samedi de suspendre, dans son projet de loi sur la réforme des retraites, l'âge pivot fixé à 64 ans.

Une annonce intervenue en fin de manifestation à Lille et qui n'a pas surpris les participants. Stéphane Enjalran est le secrétaire national et porte-parole de l'union syndicale Solidaires :

On se doutait bien qu'un semblant de dialogue sociale allait être affiché

Manifestation contre la réforme des retraites, à Lille © Radio France - Hortense Crépin

"Les personnes ne sont pas dupes et on continuera", promet ce syndicaliste rejoint par la plupart des participants à cette manifestation à laquelle n'appelait pas la CFDT, le syndicat que le gouvernement vise clairement avec cette annonce. Aurore est enseignante et sympathisante Force Ouvrirère. Pour elle, l'âge pivot ne change rien et n'est pas le souci majeur de la réforme.

"On revendique le retrait total du projet qui va nous faire baisser considérablement nos pensions"

Une annonce qui sert la CFDT

Pour beaucoup de manifestants, cette annonce sert surtout à satisfaire les syndicats réformistes comme la CFDT. Jean-Marc est membre de la branche université de la CGT :

"Le gouvernement essaie de se mettre en face-à-face avec la CFDT qui ne participe pas du tout à la contestation de ce mouvement".

Comme d'autres, Jean-Marc compte se rendre aux prochaines actions à l'appel de l'intersyndicale prévues mardi, mercredi et jeudi prochain.