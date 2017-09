2.000 manifestants à Poitiers, 1.500 à Niort contre la réforme du code du travail

Plus de 5.000 personnes sont descendues dans la rue dans le Poitou (à Poitiers, Niort, Bressuire, Châtellerault et Thouars) pour dénoncer les ordonnances et la politique du gouvernement.

C'était un galop d'essai. Et il est plutôt réussi. La mobilisation contre la réforme du code du travail a été assez forte en Vienne et Deux-Sèvres. 2.000 personnes à Poitiers, 1.500 à Niort, 850 à Châtellerault, 400 à Thouars. Dans le cortège poitevin, beaucoup de fonctionnaires, de militants CGT, une poignée de la CFDT et des salariés inquiets pour leur avenir.

L'une des banderoles brandies par les manifestants. © Radio France - William Giraud

"Rien n'est bon dans le Macron"

"Rien n'est bon dans le Macron", "ça va péter Jupiter" ou encore "Droit à la paresse", voilà les slogans qu'on pouvait voir dans le défilé poitevin. Lycéens et étudiants se sont également invités dans le cortège. Cortège qui s'est dispersé dans le calme vers 17h devant la préfecture.

Le patron du MEDEF dans le viseur

Pierre Gattaz et Emmanuel Macron, cibles des manifestants. © Radio France - William Giraud

Le cortège en contre-bas de la place Charles-de-Gaulle