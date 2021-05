2 000 ordinateurs donnés à la ville de Joigny par la Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts a l'habitude de donner son matériel informatique à des associations ou des organisations publiques à l'occasion du renouvellement de matériel, mais il s'agit généralement de quelques dizaines d'ordinateurs. Cette fois, c'est un don d'une toute autre ampleur que s'apprête à faire cette institution financière publique qui a pour vocation notamment d'accompagner le développement économique des territoires. 2 000 unités centrales, c'est du jamais vu et totalement inattendu aussi pour la ville destinataire, Joigny dans l'Yonne.

Une conséquence du télétravail

C'est la généralisation du télétravail qui a changé la donne, explique Antoine Bréhard, directeur de la Caisse des dépots en Bourgogne Franche Comté : "nous avons dû suite au premier confinement mettre à niveau notre parc informatique pour accueillir les plus récentes solutions numériques du travail à distance. Ce sont plus de 2 000 ordinateurs qui ont été renouvelés."

Du matériel destiné à aider les écoles et les familles

C'est grâce à un reportage diffusé par France 2 sur l'opération "ordinateurs solidaires" menée à Joigny en direction des élèves modestes que la Caisse des dépôts a choisi la ville. Ces prêts ou dons d'ordinateurs, vont pouvoir être étendus annonce Laurence Marchand, adjointe au maire de Joigny en charge de la jeunesse : "on se rend compte que les familles ont pour beaucoup un téléphone ou une tablette, mais un ordinateurs, il y a encore beaucoup de familles qui n'en ont pas ou pas suffisamment parce qu'il est obsolète ou ne marche plus." Mais avant de distribuer ce matériel, d'une puissance d'ailleurs toute à fait correcte, il faut le préparer. Les bénévoles du Fab Lab de Joigny vont être mis à contribution, parmi eux Eric Apffel : "il va falloir qu'on trouve des écrans, des claviers, des souris pour mettre dessus. Après nous allons installer un système d'exploitation accessible. On va un peu les faire sur mesure selon les usages." Des ordinateurs qui pourraient aussi bénéficier aux écoles publiques de la ville de Joigny ainsi qu'à des associations, des bénéficiaires des minima sociaux ou encore d'autres communes du Jovinien.