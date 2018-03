PHOTOS - 2 500 manifestants défient le gouvernement dans l'Indre et le Cher

Par Viviane Le Guen, France Bleu Berry

Environ 2 500 personnes ont défilé ce jeudi à Châteauroux et Vierzon pour défendre le statut des fonctionnaires et des cheminots et un service public de qualité. Le gouvernement se dit déterminé à "poursuivre les transformations".