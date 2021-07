2 ans après le rachat, la vinaigrerie Martin Pouret à Orléans en forte croissance

Il y a 2 ans, Martin Pouret, une PME emblématique de l'Orléanais spécialisée dans le vinaigre et la moutarde, était racheté par 2 investisseurs. 2 ans après, l'entreprise connaît une croissance à 2 chiffres et lance de nouveaux produits, dont un ketchup qui démarre très fort.

Il y avait une belle file d'attente ce samedi après-midi devant la boutique Martin Pouret à Orléans, rue Jeanne d'Arc. Et pour cause : pendant 3 heures, un pot de moutarde était offert à chaque visiteur ! Une opération exceptionnelle, qui intervient près de 2 ans après le changement de propriétaire de cette entreprise emblématique de l'Orléanais, une vinaigrerie créée en 1797, et rachetée en septembre 2019 par 2 investisseurs, Paul-Olivier Claudepierre et David Matheron.

33% de croissance sur le premier semestre 2021

Objectif de cette opération pour les dirigeants de l'entreprise, faire en sorte que Martin Pouret soit réellement incontournable à Orléans. Et il y a encore du travail à faire, reconnaît Paul-Olivier Claudepierre : "Trop d'Orléanais ne savent pas qu'on produit de la moutarde à Orléans, alors que c'est le cas depuis 1530 ! Or il est pour nous fondamental de nous appuyer d'abord sur une identité et une fierté locales."

Paul-Olivier Claudepierre et David Matheron, les deux dirigeants de l'entreprise Martin Pouret © Radio France - François Guéroult

La vinaigrerie Martin Pouret n'a pas trop souffert de la crise sanitaire. Avec une croissance de 12% du chiffre d'affaire l'an passé, et même de 33% sur les 6 premiers mois de cette année, les voyants sont au vert, se réjouit David Matheron : "On s'en est bien sorti, comme l'ensemble de l'agro-alimentaire puisque les Français ont davantage cuisiné chez eux. Après, nos produits sont parfaitement dans le créneau du "manger mieux, moins et responsable" : notre vinaigre, qui vieillit en fût de chêne pendant 13 mois a un goût incomparable ; notre moutarde est plus onctueuse, si bien qu'on n'a pas besoin d'une grande quantité pour sublimer un plat ; et surtout, notre filière de production est 100% française, avec des grains de moutarde qui poussent dans le Pithiverais et non pas dans le Canada comme ceux utilisés dans la plupart des moutardes de Dijon..."

Le ketchup est lancé, les Etats-Unis dans le viseur

Les projets de développement ont certes pris un peu de retard., mais Paul-Olivier Claudepierre est fier d'avoir réussi à lancer il y a 15 jours le ketchup Martin Pouret. "Ce n'est pas parce qu'on est une très vieille maison qu'on doit s'interdire de s'intéresser à des produits plus modernes, insiste-t-il. C'est pourquoi on a lancé notre ketchup à nous, un ketchup à la Martin Pouret, avec dedans des tomates françaises, notre vinaigre bien sûr et deux fois moins de sucre qu'un ketchup traditionnel." Les premiers retours sont excellents : "L'accueil a été incroyable, on a eu des ventes formidables en l'espace de quelques jours, c'est très encourageant."

Le ketchup, nouveau produit proposé par Martin Pouret © Radio France - François Guéroult

D'autres projets sont dans les cartons : une moutarde bio, de la mayonnaise... Mais l'ambition aussi est de développer les exportations, qui ne représentent aujourd'hui que 10% du chiffre d'affaire. "Le Covid-19 nous a contraints à reporter un peu notre projet, mais nous avons toujours l'idée de mettre un pied aux Etats-Unis, notamment en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans", souligne Paul-Olivier Claudepierre.

Martin Pouret emploie une quinzaine de personnes dans son usine de Fleury-les-Aubrais, Faubourg Bannier. Un site devenu vétuste : l'entreprise devrait déménager fin 2023, un terrain a été identifié, toujours dans la métropole orléanaise - les dirigeants ne souhaitent pas pour l'instant donner le lieu exact car tout n'est pas encore signé.