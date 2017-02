"2 L'Etoile" à Alès, le premier City break du Gard

Le premier City break est Gardois. Il est installé à Alès. Le "2 L'Etoile",c'est son nom est un hébergement qui vise les clientèles plus urbaines. Il offre 4 couchages en plein centre-ville. A portée de main, monuments, commerces et activités culturelles.

Le premier City break du Gard est installé à Alès. Il a été labellisé par l'antenne locale des gîtes de France. C'est un nouveau concept, un hébergement, en l’occurrence de 130 M2 dans un immeuble cossu de 1912 situé en plein centre ville. Il offre 4 couchages pour un prix de 103 à 130 euros la nuit.

Clientèle visée, notamment les jeunes actifs, en recherche d'authenticité plus citadine. Le "2 L'étoile", le nom du City break d'Alès, correspond à un hébergement 4 étoiles. L'idée faire une pause dans une ville et de tout avoir, culture ou commerce, à portée de main. Et la capitale des Cévennes ne manque pas d’intérêts à ce double titre.

Déjà propriétaires du gîte le Mazet à Saint-Florent-sur-Auzonnet, Sébastien Nougier et Laurent Debeaux n'ont pas hésité à se lancer dans cette nouvelle aventure du premier City break à Alès. Une offre plus citadine. .

Un pari en passe d'être tenu sur les attraits d'Alès.

Laurent Debeaux et Sébastien Nougier. © Radio France - Ludovic Labastrou