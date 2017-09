2 manifestations dans l'Yonne mardi contre la réforme du droit du travail

4 organisations syndicales nationales appellent à manifester. La CGT, la FSU, Solidaires et l'Unef ont lancé au total 4.000 appels à la grève en France.

Les raisons de la colère sont nombreuses pour les salariés : licenciements facilités, baisses des indemnités prud'hommales, flexibilité des emplois, modifications des contrats de travail sans l'accord du salarié, etc. Un texte que le gouvernement veut faire adopter sans débat, par ordonnances.

Tous les syndicats n'appellent pas à manifester ce mardi CFDT, CFE-CGC et FO ne se joignent pas au mouvement.Mais dans l'Yonne, Force Ouvrière fait exception.Pour son secrétaire général Raynald Millot, l'heure est grave au point qu'il appelle à une grève reconductible: "C'est une modification extrêmement importante des rapports sociaux dans le pays et du cadre social existant. on doit se mobiliser pour défendre les conquêtes sociales de nos grands-parents. On a un gouvernement qui ne comprend que le rapport de Force."

Antoine Ackard est vendeur dans un supermarché de Sens et délégué syndical CGT. Il estime que le dialogue social est plutôt respectueux avec sa direction mais il craint que cette loi change les choses:""On voit bien que les conventions collectives vont disparaître et qu'il y aura dans chaque entreprise un code du travail différent. je crains de voir disparaître nos avantages. on a peur que demain nous n'ayons plus notre mot à dire pour tout ce qui concerne les horaires de nuit, la pénibilité ou le temps partiel."

Des rassemblements à Sens et Auxerre.

2 rassemblements sont prévus, le premier à Sens à 10h00 devant la sous préfecture, le second à Auxerre à 13h00 place de l'Arquebuse. Contre la loi El Khomri les dernières manifestations avaient seulement rassemblé quelques centaines de personnes dans l'Yonne.

Conséquence de la grève, le trafic TER sur la ligne Dijon-Laroche-Paris sera perturbé mardi avec 2 TER sur 5 seulement. Comptez 3 TER sur 5 sur la ligne du Morvan. Pour plus de précisions vous pouvez consulter le site internet TER sncf.com, et vous rendre sur la page des TER Bourgogne.

