2 millions d'euros pour des statues, en pleine inflation, le timing fait polémique à Sète

2 millions d'euros vont être dépensés pour créer et installer 20 œuvres d'art dans les 14 communes de Sète Agglopôle Méditerranée à l'occasion des 20 ans de l'agglomération. Le lieu, la forme de l'œuvre et les artistes locaux devront être choisis par les maires. À l'heure où tout le monde est touché par l'inflation, ce genre de dépense n'est pas vraiment la priorité estime l'opposition.

En plus, au prochain conseil communautaire de Sète Agglopôle Méditerranée le 6 avril, l'augmentation du taux de la taxe sur le foncier bâti devrait être votée. Elle doit passer de 2,33 % à 4,1 %. Ce qui veut dire que les propriétaires de biens immobiliers dans les 14 communes de l'agglomération de Sète devront payer plus cher cet impôt local. 200 euros de plus en moyenne.

"On est dans une période où on nous parle de sobriété. On demande aux gens de faire attention. Au même moment, l'Agglo demande une augmentation du taux de la taxe foncière pour tous les propriétaire et présente ce projet. Est-ce que c'est le moment de mettre en place des projets comme celui-là tout en augmentant la taxe ?" s'insurge Véronique Calueba, conseillère municipale et communautaire de gauche et dans l'opposition à Sète. Elle estime aussi que ce n'est pas vraiment les 20 ans de l'agglo puisque les communes du nord du bassin de Thau n'y ont été intégrées qu'en 2017.

20 statues pour 14 communes de Sète Agglopôle Méditerranée

Pour le maire de Sète et président de la communauté d'agglomération.. François Commeinhes, ce n'est pas parce que tout augmente qu'il faut arrêter de mener des projets ambitieux. "C'est quand même un signe fort pour montrer la cohérence de l'ensemble de ce territoire. Puis, ce n'est pas parce que la situation est difficile qu'il faut tout arrêter. Au niveau national par exemple, je ne pense pas qu'il faille arrêter les Jeux olympiques. Je ne pense pas qu'il faille arrêter la candidature de Montpellier-Sète, capitale européenne de la culture. Je crois qu'il faut au contraire donner l'envie à nos populations d'avoir un peu d'ambition, même si les temps sont difficiles." Il rappelle que ces 2 millions d'euros ne seront pas dépensés d'un coup mais étalés sur 5 ans. Et puis, c'est ce qu'il faut pour payer les artistes locaux et les ouvriers qui les construiront.