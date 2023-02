Saint-Nazaire : deux millions d'euros pour mieux accompagner 1.500 allocataires du RSA

Trouver un travail n'est pas toujours le plus difficile. Parfois, le plus dur, c'est de trouver une nounou ou un logement. Et parmi les premiers freins à l'emploi, il y a le transport. À Saint-Nazaire, les bénéficiaires du RSA peuvent passer le code et le permis de conduire grâce à une auto-école de la plateforme MobY'l, en grande partie financée par la Carène et le Département. Des cours de code adaptés et sur-mesure. Comme un exemple de ce qu'il faut faire, selon le haut commissaire à l'Emploi et à l’engagement des entreprises, Thibaut Guilly, descendu de Paris ce lundi 27 février, pour visiter les lieux.

Un accompagnement spécifique et personnalisé pour obtenir le permis de conduire ? Le gouvernement souhaite décliner le principe pour mieux aider le bénéficiaire à trouver un logement, une formation, à faire ses démarches administratives ou à prendre des cours. C'est le dispositif "France Travail" qui sera lancé en avril dans 19 départements. "Quand on sait que 11% seulement des allocataires du RSA ont un emploi au bout de sept ans, c'est trop peu. Nous visons avec la réforme sur le RSA prévue par le gouvernement le plein emploi et donc il faut mieux identifier et accompagner chaque allocataire. L'État, le Département et Pôle Emploi doivent travailler ensemble sur le modèle du guichet unique", explique le haut commissaire Thibaut Guilly.

Pour ça, il va falloir recruter des conseillers et des travailleurs sociaux, "pour passer d'un conseiller pour 200 demandeurs, à un conseiller pour 50 ou 60".

A gauche, Michel Ménard, le président PS du Département et à droite le haut commissaire à l'Emploi, missionné par le gouvernement, Thibaut Guilly en visite à Saint-Nazaire ce lundi © Radio France - Hélène Roussel

L'allocataire contraint de faire ses 15 ou 20 heures d'activité ?

Pour cette expérience en Loire-Atlantique, 1.500 bénéficiaires du RSA vont donc être suivis à Saint-Nazaire (dans cette ville qui en compte le double) dans les quartiers de la gare, du centre-ville et de Méan. Une première étape avant sans doute une généralisation du système aux deux millions d'allocataires du RSA que compte la France. Pour la Loire-Atlantique, l'État met ainsi un million d'euros, le Département idem. "Ça se rajoute aux 25 millions d'euros que nous débloquons tous les ans pour les 30.000 allocataires de notre Département, mais il faut aller plus loin", précise Michel Ménard, le président qui reste méfiant.

Car le gouvernement évoque un système contractuel avec le bénéficiaire, "l'allocataire doit s'engager à faire ses 15 ou 20 heures d'activités", confirme le haut-commissaire. Attention, rétorque le président PS de Loire-Atlantique, "ce sont bien les pouvoirs publics qui ont des devoirs, les allocataires, eux, ont des droits. N'inversons pas les rôles. Si le dispositif est là pour sanctionner, pour conditionner le versement des 537 euros par mois, nous n'hésiterons pas à sortir du dispositif".

