Les bonbons Krema et les fameux Malabar font partie des produits fabriqués à Saint Genest d'Ambière, dans la Vienne. L'usine a été rachetée par le groupe Carambar&Co, qui souhaite relancer ces marques.

Comment sont fabriqués les bonbons Krema et les fameux Malabar? Ils sortent tous des lignes de production de l'usine de Saint Genest d'Ambière, dans la Vienne, que nous avons pu visiter. Ce site fabrique environ 2 milliards de bonbons par an, soit 11.000 tonnes, et les bonbons Krema représentent la moitié de la production de l'usine.

Des bandes et des "crayons"

Une fois les ingrédients mélangés, une grande pâte sort d'une machine.

Elle est alors refroidie et pressée en bandes puis "en crayons", c'est-à-dire des lignes de la largeur du bonbon final.

Pour les bonbons Krema, chaque ligne de production est composée de deux goûts différents. Ici, fraise et abricot !

Emballés en bout de ligne

La pâte est ensuite découpée, pour former les bonbons, qui sont emballés.

Relancer des marques délaissées

Le site de Saint Genest d'Ambière a été racheté par Carambar&Co mi 2017, avec la volonté de relancer ces fameux bonbons. Pour cela, le groupe a installé trois nouvelles lignes de production et un service Recherche et Développement, avec quatre personnes.

Parmi les nouveautés : des bonbons Krema de saison et un logo "Fabriqué en France" estampillé sur les paquets. Les marques sont aussi beaucoup plus présentes sur les réseaux sociaux.

Ce groupe cherche maintenant à racheter son concurrent Lutti France, et espère boucler les négociations d'ici la fin de l'année.

La pâte des bonbons Krema à la fraise, avant d'être découpée. © Radio France - MC Fournier