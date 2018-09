Et alors que des milliers de scolaires font leur rentrée aujourd'hui, Muriel Pénicaud, elle, a choisi de faire sa "rentrée de l'apprentissage" dans la Vienne. La ministre du travail est à Poitiers aujourd'hui pour défendre l'apprentissage comme voie royale vers l'emploi

Poitiers, France

Muriel Pénicaud, en est convaincue, la France doit développer l'apprentissage si elle veut réduire le chômage des jeunes. Pour cela, la ministre du travail compte se rendre dans neuf centres de formation des apprentis cette semaine pour une opération séduction auprès des jeunes et des chefs d'entreprises.

+6% des effectifs en Nouvelle-Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, la rentrée 2018 s'annonce positive avec une progression des effectifs de 6%, soit 2 000 apprentis supplémentaires. Ce qui portera leur nombre à 40 000. Jusque-là, ce sont les régions en effet qui détenaient la compétence ''formation professionnelle et apprentissage", ce n'est plus vraiment le cas avec la réforme Pénicaud et sa "loi sur l'avenir professionnel" votée le 1er août dernier.