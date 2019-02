2 minutes pour comprendre : le projet d'insertion professionnelle Cap à l'ouest pour l'emploi

Poitiers, France

Cap à l'ouest pour l'emploi, c'est un nouveau projet d'insertion professionnelle proposé au Centre socio-culturel de la Blaiserie à Poitiers, en lien avec la Mission locale d'insertion du Poitou. Son objectif : permettre à des habitants sans emploi ni formation de retrouver un travail, en leur proposant plusieurs ateliers par semaine.

Des ateliers CV ou lettre de motivation

CV, lettre de motivation, brevet de secourisme, etc. Toutes les semaines, les huit participants à Cap à l'ouest pour l'emploi se réunissent pour avancer dans leur projet. Et avec leurs deux référents, il travaillent aussi sur la confiance en soi, indispensable face à un employeur. La semaine dernière, les habitants ont aussi passé un brevet de secouriste.

C'est une chance inouïe. Ça me permet de dire oui, c'est possible

Parmi les habitants qui participent à Cap à l'ouest, il y a Marie-Chantal. Elle a 58 ans, et veut devenir hôtesse d'accueil. "C'est une chance inouïe, surtout quand on passe la cinquantaine. Ça me permet de dire oui, c'est possible". Il y a aussi Amidou, 21 ans, qui recherche dans plusieurs domaines comme la livraison. "Ça a commencé il y a juste deux semaines, et je me sens prêt d'aller rencontrer un employeur. Je suis encore plus motivé, et confiant".

Il reste encore quelques places

Le dispositif Cap à l'ouest pour l'emploi est proposé aux garçons de 16 à 30 ans, et sans limite d'âge pour les femmes. Jusqu'à douze habitants peuvent profiter du projet en même temps, il sont huit en ce moment, il reste donc quelques places. Rendez-vous au Centre socio-culturel de la Blaiserie pour avoir plus d'informations.