2 réacteurs nucléaires EPR pour la centrale de Gravelines en 2035

"C'est le genre d'annonce qui n'arrive qu'une fois dans une carrière politique", le maire de Gravelines Bertrand Ringot est sur un nuage ce jeudi soir. Après l'annonce d'Emmanuel Macron sur la construction de 6 EPR2 en France, Agnès Pannier-Runacher la ministre de l'Industrie officialise le site de la centrale de Gravelines pour l'implantation de 2 nouveaux réacteurs. EDF avait proposé en novembre dernier le CNPE de Gravelines, "c'est une grande victoire pour notre territoire" estime le maire de Dunkerque et président de la Communauté Urbaine de Dunkerque Patrice Vergriete.

4 fois le prix du Canal Seine-Nord, 18 fois le Port de Calais

"Nous étions candidats depuis plus de 15 ans" jubile Bertrand Ringot, "_la mairie de Gravelines, la Communauté Urbaine de Dunkerque, le Conseil Régional des Hauts-de-France et le Conseil Départemental du Nord, tout le monde était sur la même longueur d'onde". Le coût des 2 EPR2 est estimé à 18 milliards d'Euros, "un chantier du siècle, vous imaginez c'est 4 fois le prix du Canal Seine-Nord Europe, 18 fois le prix du nouveau port de Calais !_".

Des milliers d'emplois

La centrale Nucléaire de Gravelines qui va fêter ses 42 ans en mars, emploie 1.700 salariés mais fait vivre 15.000 personnes selon la mairie de Gravelines. Le chantier des 2 EPR devrait durer "7 à 10 ans pour une mise en service en 2035", il va nécessiter "des milliers de salariés" et des centaines à l'horizon 2035 pour la maintenance.

Les 2 EPR vont "conforter l'emploi dans le Dunkerquois" estime Bertrand Ringot, "cela va permettre à ArcelorMittal de décarboner. La décarbonation de l'acier avec des hauts-fourneaux remplacés par des fours électrique va nécessiter l'équivalent d'un réacteur nucléaire". L'entreprise Verkor qui va implanter une gigafactory de batteries électriques va aussi avoir besoin d'électricité, "donc il n'y a pas de mystère, il faut produire, produire de manière fiable et à Gravelines depuis 40 ans nous savons faire"

Une annonce du siècle....dernier pour les associations anti-nucléaires

L'association Virage énergie qui lutte contre le nucléaire a réagi rapidement ce jeudi soir, pour elle "c'est l'annonce du siècle dernier pour enterrer l'avenir". Xavier Vilain militant écologiste du Dunkerquois et animateur de la page Facebook "EPR Gravelines non merci" estime que "la population n'est pas forcément opposée au nucléaire puisque la centrale est là depuis les années 80 mais je ne suis pas du tout certain qu'elle soit pour des EPR même de nouvelle génération". Pour le militant c'est le risque de submersion marine et d'inondation par l'intérieur qui inquiète, il parle de "territoire sacrifié, on concentre les risques".