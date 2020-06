Deux repreneurs pour les Forges et aciéries d'Anor fermées il y a presque un an

C'était le 31 juillet dernier, l'usine des Forges et aciéries d'Anor fermait, laissant sur le carreau ses 68 salariés. Ce vendredi, on apprend qu'une vingtaine d'entre eux seraient repris dans une offre qui associe deux entrepreneurs de la région et la communauté de communes du Sud Avesnois.