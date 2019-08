20 000 gens du voyage réunis pour une semaine à Nevoy

Nevoy, France

Environ 20 000 gens du voyages venant de tous les départements de France sont réunis pendant une semaine à Nevoy pour une convention évangélique. Une organisation "très importante" témoigne le pasteur Joseph Charpentier de la Mission Vie et Lumière, organisateur de l'évènement : "c'est une ville éphémère qu'il a fallu mettre en place, avec toutes ses infrastructures."

Ainsi, l'eau et l'électricité ont été installés, ainsi que des sanitaires et un système de récupération des déchets. Un point médical a été mis en place en coordination avec le centre hospitalier de Gien, les pompiers et la gendarmerie.

Un évènement à vocation uniquement religieuse

Un chapiteau géant de 100 mètres de long sur 40 mètres de large a même été dressé pour l'occasion (voir vidéo). Bariolé de jaune et de bleu, ce chapiteau de 4 000 places va accueillir pendant une semaine durant des prières, des chants religieux et des ateliers bibliques avant d'être le théâtre d'une cérémonie de baptêmes dimanche prochain. "Cette convention n'est pas un évènement culturel ou social mais seulement religieux," explique le pasteur Joseph Charpentier.

Cet évènement, contesté localement, permet toutefois aussi à des gens du voyage venant de toute la France de se retrouver pendant une semaine. "C'est surtout sympathique pour les enfants," raconte Martin David, venu d'Agen dans sa remorque avec sa fille, 15 ans, et son fils, 9 ans.

Arrivé depuis une semaine pour aider à l'installation des lieux, il dit ne manquer de rien : "on a tout ce qu'il faut ici, on est allé faire des courses et puis on a l'habitude de vivre dans la remorque à l'année."