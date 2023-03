20.000 : la motivation contre la réforme des retraites ne fléchit pas

La manif s'est terminée vers 18h place de Verdun, devant la préfecture. Où 2 à 3.000 personnes sont restées dans le calme jusqu'à 20h.

Ce jeudi soir, les syndicats ont appelé à une 10ème journée de manifestation, mardi prochain, le 28 mars

David harangue la foule © Radio France - Gérard Fourgeaud

Sophie, cheveux verts en nez rouge contre le "guignol" © Radio France - Gérard Fourgeaud

Yohann et Virginie, 45 ans, lui ingénieur informatique, elle, professeur d'économie ont manifesté en couple. Ils ont commencé à travailler tard et ne sont pas concernés par la retraite à 64 ans, mais ils manifestent leur solidarité et leur hostilité à la réforme

le défilé © Radio France - Gérard Fourgeaud

Un candidat macroniste contre la réforme: parmi les manifestants, Alain Coeur, candidat "en marche" aux élections départementales à Grenoble en 2021, membre du parti Renaissance. Gérard Fourgeaud l'a rencontré avant le départ de la manif à laquelle il a participé.

