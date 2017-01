20.000 salariés mayennais concernés par les élections dans les TPE

Les salariés des entreprises de moins de 11 personnes et les employés à domicile ont jusqu'au 13 janvier pour élire leurs représentants syndicaux.

C'est la deuxième fois que ces élections sont organisées. En 2012, elles avaient peu mobilisé avec 12% seulement de participation dans la région Pays de la Loire. Pour l'ensemble de la France, 4 millions de salariés sont appelés aux urnes dont 20.000 en Mayenne. Il s'agit ici de choisir des représentants qui auront pour tâche de les défendre dans la négociation de leurs conventions collectives (salaire, horaires, congés, formation) et qui seront amenés à traiter des litiges au sein des conseils de prud'hommes.

Les syndicats assurent qu'il s'agit ici d'un scrutin très important pour le dialogue social. Mélanie Allain est la secrétaire générale de la CFDT-53 : "Ces salariés sont très isolés dans leurs entreprises, les assistantes maternelles également, et ils n'ont pas beaucoup d'acquis et d'avantages, et personne pour défendre leurs droits. Dans des grandes entreprises, vous trouverez toujours des gens qui vous aideront. Là ce n'est pas encore le cas. Mais ça va changer avec ces élections".

Pour pouvoir participer, il faut être salarié en CDI, CDD ou contrat d'apprentissage d'une entreprise de moins de 11 personnes ou être employé à domicile, avoir au moins 16 ans et être inscrit sur la liste électorale du scrutin. Voter peut se faire soit par courrier (l'électeur a reçu normalement tous les documents en novembre) soit par internet jusqu'au 13 janvier. Les résultats seront connus le 3 février.