20.000 visiteurs au musée Aeroscopia pendant les vacances de printemps, à Toulouse

Rentrer dans de mythiques avions comme le Concorde ou dans l'immense A380, c'est possible au musée Aeroscopia de Toulouse. 20.000 personnes ont profité des vacances scolaires pour le visiter. Un bilan plutôt satisfaisant pour ce musée encore jeune.

Le Concorde et l'A380 sont aménagés pour accueillir les visiteurs

Avec ses 7.000 m² de tarmac et de hangar, le musée Aeroscopia en impose. Ouvert depuis sept ans seulement, il doit se faire une place face à la Cité de l'espace ou à la Halle de la machine. Entre les avions garés dans le hangar, des visiteurs étrangers, notamment d'Espagne mais aussi beaucoup de locaux, des Toulousains ou de la région.

Depuis 2019, il est possible d'entrer dans le seul A380 aménagé pour les visites © Radio France - Shannon Marini

Faire naître des vocations

"On est sur le pont principal avec le sol vitré pour voir la partie soute, et ici le cockpit", décrit Vicenta Molinero, responsable de la promotion d'Aeroscopia, dans l'A380, 73 mètres de longueur, et deux niveaux. Léna, 13 ans n'est pas déçue : "Ce que j'ai préféré c'est rentrer dans les avions, voir les matériaux, le cockpit avec tous les boutons. C'est très intéressant, surtout parce que mon grand-père m'explique."

Le grand-père, Guy a fait toute sa carrière dans l'aéronautique, dont une grande partie à Airbus. "C'était une vocation, dit-il, quand j'étais petit comme eux, j'achetais "Aviation magazine", sans penser à l'avenir mais j'étais très intéressé par les avions, et j'ai fini à Airbus."

20.000 visiteurs ont profité des vacances scolaires pour venir à l'Aeroscopia, un bilan satisfaisant pour le musée. Après deux années en dents de scie à cause de la pandémie, le musée espère revenir à sa fréquentation de 2019.