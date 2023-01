Vingt à cinquante centimètres de neige tombent sur les Pyrénées, les stations rouvrent cette semaine

Un grand ouf de soulagement ! Vingt à 50 centimètres de neige sont tombés ces dernières heures dans les Pyrénées et ce n'est pas fini. Par conséquent, les stations qui avaient dû fermer rouvrent pour la plupart cette semaine. Soulagement donc pour John Palacin. Le président de l'Agence des Pyrénées, qui a pour mission de développer et de préserver le massif, qui était dans le Choix de la rédaction à 7h45.

Il nous a d'abord dit que 20 à 50 centimètres de neige sont tombés sur le Luchonnais et dans tous les Pyrénées. "Ce qui contraste beaucoup avec ce qu'on pouvait voir ce weekend où la neige se fait extrêmement rare et où nous étions inquiets", reconnait John Palacin. "Cette chute de neige va permettre aux milliers de personnes qui, dont l'emploi, dépendent des stations de ski, de travailler et de préparer de belles vacances. Et pour cela, il faut être extrêmement rapide."

La plupart des stations rouvrent cette semaine

La plupart des stations vont donc pouvoir rouvrir en milieu de semaine, au plus tard cette fin de semaine, confirme le président de l'Agence des Pyrénées. "Après, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Le changement climatique est irréversible. Est-ce que c'est la saison qui débute plus tard ? Je ne suis pas spécialiste. On nous dit qu'il va y avoir des épisodes beaucoup plus irréguliers moins de neige, mais pas pas de neige. Et donc il faut que nous apprenions à nous préparer à ces épisodes et que nous nous préparions à une autre montagne où il y aura un peu moins de neige."

Les réservations de février vont se confirmer

Reste à savoir si les réservations pour les vacances de février qui commencent dans quinze jours avec les Bordelais sont déjà nombreuses. "Maintenant qu'il y a de la neige, les réservations vont se confirmer nombreuses. Mais nous avons constaté, c'est un sujet de réflexion, que les gens viennent à la montagne parce que c'est une expérience qui peut être faite de promenades et de moments en famille."

Mettre le paquet l'hiver... et l'été

Dans le contexte, il est important de ne pas tout miser sur la saison hivernale. Une stratégie confirmée ce mardi matin par John Palacin. "Il faut se diversifier entre l'hiver et l'été, la grande saison. Le ski reste un pilier central, mais nous avons la chance dans les Pyrénées que l'été a toujours été également une saison très, très propice. Il y a des communes dans lesquelles c'est 50-50, et à l'Agence des Pyrénées, nous encourageons et nous l'analyse des investissements pour que les équipements qu'on produit puissent servir autant l'été que l'hiver, avec des activités très liées à la randonnée, la promenade et la tyrolienne."