20 ans après, l'entreprise clermontoise Babymoov a bien grandi

L'entreprise Babymoov fête ses 20 ans. Lancée à Clermont en 1997, elle est désormais une référence dans le domaine de la puériculture et compte plus de 130 salariés dans le monde.

Tout a commencé à l'ESC de Clermont-Ferrand, Laurent Windenberger, Arnaud Thiollier et Arnaud Courdesses sont étudiants à l'école de commerce, fascinés par entrepreneuriat. Ils se lancent dans un secteur plutôt éloigné de leur préoccupations d'étudiants : la puériculture. Selon Arnaud Courdesses :"On a profité de notre jeunesse pour voyager faire des stages à l'international et trouver un domaine sur lequel on pouvait s'investir avec passion et où il y a des choses à faire". Les trois étudiants se lancent donc dans la puériculture et crééent Babymoov car ils remarquent qu'à l'époque "qu'on avait des produits qui n'étaient pas très design, qui ne correspondaient plus trop à ce que les parents attendaient".

Plus de 5% du chiffre d'affaires consacré à l'innovation

20 ans après, Laurent Windenberger, Arnaud Thiollier et Arnaud Courdesses ne sont plus étudiants et ils ont plus que réussi leur pari. Le secret de leur succès : l'innovation constante selon Arnaud Courdesses. "On a développé le "Live open innovation", centré sur l'usage des parents, on ne regarde pas trop ce que font nos concurrents". Les créateurs de Babymoov n'hésitent pas à équiper une maman d'une caméra sur une journée pour voir quelles sont ces difficultés pour nourrir son bébé ou se déplacer. Ils ont créé aussi une crèche accolée à l'entreprise pour accueillir les enfants de leurs salariés mais qui leur sert aussi de "laboratoire" reconnait Arnaud Courdesses.

Selon le dirigeant, Babymoov est aujourd'hui "la première société en France en terme de petite puériculture, la troisième en générale sur le marché français". Arnaud Courdesses estime que Babymoov est "condamnée à innover car c'est un marché éphémère, les parents ne sont parents d'enfants en bas âge que quelques années".

Plus de 130 salariés dans le monde et un siège clermontois

Aujourd'hui, Babymoov emploie plus de 130 salariés dans le monde et recrute entre 5 et 10 nouveaux collaborateurs à Clermont-Ferrand, chaque année. Le siège de l'entreprise est à Clermont-Ferrand et cela ne changera pas selon Arnaud Courdesses car cette localisation est un point fort : "Il y a 20 ans, on a fait le bon choix de s'installer ici, notre implication territoriale est plus forte que jamais. Certes, si cela s'améliorait sur certaines voies de communication, on serait très content mais à Clermont-Ferrand, on est dans une région dynamique, au centre de la France et au cœur de l'Europe. "