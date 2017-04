Vingt ans après l’interdiction de l’amiante, le combat continue pour l’ADDEVA 89

L’association départementale de défense des victimes de l’amiante dans l’Yonne (ADDEVA 89) a suivi en presque 15 ans plus de 300 dossiers d’anciens salariés icaunais exposés à ce matériau cancérigène. Elle était réunie en assemblée générale ce mercredi.

Créée en 2004, ADDEVA 89 tenait son assemblée générale mercredi à Saint-Denis-lès-Sens (Yonne). Cette association est très active car dans l'Yonne plusieurs centaines de salariés ont été exposés à l'amiante, notamment des anciens salariés de ZF Masson, une usine de fabrication de boîtes de vitesse pour bateau à Saint-Denis-lès-Sens (Yonne). Parmi ces salariés, Gérard Fournier, il a travaillé pendant 27 ans chez ZF Masson comme tourneur, fraiseur ajusteur avant de s’occuper des apprentis.

"À l’époque, on usinait plus ou moins de l’amiante et on n’avait aucune protection. On ignorait qu’on travaillait avec des produits comme ça. Et après, quand le site a été déclaré amianté, on s’est tous posé beaucoup de questions. J’ai alors rejoint l’association, après le décès de plusieurs personnes de cette maladie, le mésothèliome, le cancer de l’amiante. En association, c’est plus facile de se défendre que tout seul car on se soutient les uns les autres".

L'usage de l'amiante est finalement interdit en France en 1997. La défense des ex salariés s'organise et l'association est lancée dans l’Yonne en 2004 par deux anciens de ZF Masson dont Patrick Thourigny. "On a débuté avec 45 adhérents uniquement de chez ZF Masson et après on a grandi, puis on a récupéré les gens de chez Flertex à saint-Florentin. L’association a compté jusqu’à 330 adhérents" . L’association remporte ces premières victoires : Elle obtient la reconnaissance puis l'indemnisation du préjudice d'anxiété pour les anciens salariés non malade.

Mais il reste encore beaucoup à faire selon Ezzine Khalfaoui vice-président d’ADDEVA 89 : "L’association a traité près de 300 dossiers et obtenu pour la plupart la reconnaissance du préjudice d’anxiété et une indemnisation mais aujourd’hui, ceux qui restent, qui ne sont pas encore malade, ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On ne sait pas si on va développer un cancer car c’est entre 20 et 40 ans après l’exposition que la maladie se déclare et aujourd’hui on en est à cette période-là".

L'ADDEVA espère aussi que les responsables d'entreprises concernées seront jugés et condamnés. Elle réclame également une politique de désamiantage massif des bâtiments publics.

L’association souhaite d’ailleurs établir un état des lieux précis de la présence ou non d'amiante dans les écoles du département. Elle a déjà commencé sur la ville de Sens. En France, depuis 50 ans, l'amiante est à l’origine de la mort de près de 35 000 travailleurs. Selon le haut Conseil de la Santé Publique, elle engendrera 50 à 100 000 décès supplémentaires d'ici 2025.

