20 ans après, le Franc fait le bonheur des collectionneurs de la Somme

En ce passage à la nouvelle année, un petit coup d'œil dans le rétro. C'était il y a tout juste 20 ans. La France et l'Europe passaient à l'Euro. Au revoir le Franc, bonjour la monnaie commune. Et si les anciennes pièces et billets ont disparu des portemonnaies, ils ont fait leur entrée chez les collectionneurs.

"Ce que j'aime, c'est la beauté des billets"

"Parmi les plus recherchés, on trouve les coffrets édités par la monnaie de Paris, explique Olivier qui tient la boutique "Le Numismat" dans le centre d'Amiens. Vous avez la pièce d'un centime, de dix centimes, etc. Mais elles sont en parfait état, sans égratignure, brillantes. C'est le meilleur du meilleur". Les billets sont aussi très prisés, s'ils sont dans un bon état. "J'ai beaucoup de personnes dans ma clientèle qui, au passage à l'Euro, sont allées à la Banque de France échanger leurs billets. Et aujourd'hui, ils sont un peu nostalgiques."

Les raisons de ce retour du Franc sont nombreuses. "Ce que j'aime, c'est la beauté des billets. Il y a une qualité calligraphique, explique l'un des clients du "Numismat". Il y a aussi les thèmes abordés, les personnages historiques comme Berlioz, Pierre et Marie Curie, mais aussi les paysages de France." Le Franc est aussi devenu le symbole d'une époque révolue. "Ma clientèle, elle me dit toujours, on était mieux à l'époque du Franc que de l'Euro. Tout le monde le dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, les temps sont plus durs", explique Olivier.

Les billets en Franc sont présentés sous-plastique © Radio France - Théo Caubel

Il constate cependant que le Franc n'a pas que ses nostalgiques. De plus en plus de jeunes commencent à collectionner des Francs. Un public "curieux" selon Olivier, venu de découvrir cette monnaie qu'ils n'ont quasiment jamais connu.