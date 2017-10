L'association Semailles à Avignon, 20 ans et exemple d'activité d'insertion sociale et professionnelle

Un anniversaire fêté il y a un mois dans ce jardin maraicher d'insertion mais un parcours qui n’aura pas été sans embûches. Le quotidien des employeurs de l’économie sociale et solidaire est tributaire des dispositifs d’accompagnement depuis l’émergence des chantiers d’insertion

L'économie sociale et solidaire, le terme générique pour designer coopératives, mutuelles, associations, fondations : un secteur qui occupe 14% de l'emploi privé en France avec toute de même avec 2 millions 300 000 salariés dont les 39 salariés en insertion de l'association avignonnaise Semailles. Un jardin en agriculture biologique situé en ceinture verte d’Avignon employant des salariés maraichers en contrat à durée déterminée d’insertion. Ces contrats bénéficient d'aide de l'état pour les employeurs, une disposition créée en 1982 alors que les notions d'exclusion et de pauvreté ont fait leur apparition.

Une production certifiée bio sous serres - Jean Michel Le Ray

Ce jardin maraicher en bio sur 13 hectares offre aux 359 adhérents de l'association des paniers de légumes de saison chaque semaine de l'année : la cheville ouvrière ici ce sont les salariés en insertion, ils sont actuellement trente-neuf, ils étaient de la fête pour ce vingtième mi-septembre sur le site de production avenue de la croix rouge

Un anniversaire où encadrants , salariés en insertion autant qu'adhérents ont donné l'image d'une grande famille Copier

Il importe aujourd'hui de souligner le statut même de l'association Semailles : un chantier d'insertion avec un budget annuel d'un million d'euros pour accompagner par exemple les actuels salariés, accompagnés vers le retour à l'emploi que favorise d'ailleurs 25 entreprises partenaires sur le bassin d'emploi du Grand Avignon.

Des salariés en insertion qui décrivent tous les bénéfices du parcours réalisé dans l'association Copier

Et le bilan sur 20 ans de Semailles : 654 hommes et femmes accueillis et accompagnés dans leur parcours d'insertion professionnelle.