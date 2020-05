20 cas de Covid-19 dans une entreprise de Vendée : l'ARS se veut rassurante

Le bilan de la campagne de tests Covid-19 menée à l'entreprise Arrivé Maître CoQ des Essarts-en-Bocage, en Vendée, a été communiqué ce mardi après midi par l'Agence régionale de santé (ARS). Sur 261 tests menés samedi, cinq se sont révélés positifs. Sur les 400 tests de lundi, ce sont six cas qui ont été détectés. A cela s'ajoutent les neufs salariés testés positifs pendant les cinq semaines précédentes, ce qui avait d'ailleurs déclenché la campagne de tests.

Pas de preuve de transmission à l'intérieur de l'usine

Un total de 20 cas, donc, sur 675 personnes testées, en comptant une trentaine de prestataires de service, et d'après l'ARS, c'est plutôt rassurant : pour le docteur Thierry Le Guen, responsable veille et sécurité sanitaire à l'Agence, « il n'est pas exclu que si nous faisions un dépistage de l'ensemble de la population, on retrouverai à peu près le même taux de positivité. _Nous n'avons pas mis en évidence de chaîne de transmission au sein de l'entreprise_. C'est à dire que ce sont des gens qui, probablement, on été contaminés en dehors du site. Mais il faut rester prudent, l’enquête épidémiologique n'est pas terminée. »

Pour chaque cas positif, bien sûr, le protocole va être mis en place. Les personnes concernées ont fait l'objet de mesures d'isolement. Le travail d'identification des sujets contacts à risque a commencé dès le dimanche 10 mai. Toute ces personnes sont testées à leur tour et incitées à s'isoler dans l'attente des résultats.