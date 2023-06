20% de l'eau potable est "perdue" dans les tuyaux en Seine-Maritime, 35% à Evreux, selon une association

Alors que la sécheresse fait déjà craindre le pire pour cet été en France, l'association UFC - Que choisir publie un rapport inquiétant sur l'état des réseaux d'eau en France. Un litre d'eau sur cinq serait perdu en France, avant même d'arriver à destination. Cela signifie que l'eau fuit du tuyau souterrain avant d'être distribuée, alors qu'elle a été pompée et rendue potable. Une "gabegie économique et environnementale" selon l'association. La loi tolère 15% de perte, mais les contrôles et les sanctions ne sont que très rares.

La situation est nationale et concerne aussi la Seine-Maritime : 20,6% de l'eau y est "perdue". C'est le terme utilisé par UFC - Que choisir. Dans les faits, l'eau revient en partie dans les nappes phréatiques, mais doit être repompée et retraitée, ce qui coûte de l'argent.

0,6% du réseau rénové chaque année

La cause de ces fuites : "le manque d'entretien du réseau", répond Michel Bernard, bénévole de l'association à Rouen. "Un réseau, cela s'entretient, surtout quand il est âgé." 0,6% du réseau est rénové chaque année en Seine-Maritime. L'objectif national est de 1%. À ce rythme, il faudrait 150 ans pour tout remplacer. Les matériaux utilisés sont aussi pointés du doigt : la fonte grise, le PVC collé ou l'amiante-ciment, qui faiblissent au fil des ans.

"Le consommateur paye une redevance pour que 20% de l'eau finisse dans la nature, et elle doit être repompée, c'est du gâchis", explique Michel Bernard. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a bien annoncé un plan eau de 180 millions d'euros pour rénover le réseau, mais "cela ne représente que 6 à 7% de ce qu'il faudrait pour mener à bien ces chantiers", selon le bénévole. Et les dégâts risquent d'augmenter avec les années.

Des disparités entre les territoires

Ce chiffre national de 1 litre d'eau perdu sur 5 cache des disparités. Si la métropole de Rouen fait office de bon élève, avec environ 16% de pertes, une agglomération se distingue particulièrement en France. Selon UFC - Que choisir, Évreux détient la palme en France métropolitaine avec 35,5% de pertes. Une situation que veut minimiser Alain Nogarède, vice-président d'Évreux Portes de Normandie, en charge de l'eau : "Je ne peux pas contester les chiffres, avec 35% de pertes, il y a des meilleurs élèves que nous. Mais nous ne sommes pas le pire, non. Il y a des communes avec plus de 50% de pertes, assure-t-il. Ensuite, ce n'est pas de l'eau que nous volons à la nature, une partie revient dans les nappes phréatiques. Il y a certes un coût de pompage ou de traitement, mais c'est tout."

L'élu en appelle à l'État. Pour lui aussi, l'enveloppe de 180 millions d'euros annoncée n'est pas suffisante. "Sans aide, le prix de l'eau risque d'exploser partout en France !"

