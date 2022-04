20% des bulletins de vote pour l'élection présidentielle sortiront de l'imprimerie Morault à Compiègne

A Compiègne, l'imprimerie Morault qui emploie une centaine de salariés est pleinement impliquée dans la campagne présidentielle. Un cinquième des bulletins de vote pour le premier et le second tour sortiront de cette entreprise familiale.

Avant même le dépouillement des bulletins du scrutin de la présidentielle, Grégoire Morault sait exactement quel résultat en attendre. Plus 15% de chiffre d'affaires pour son imprimerie familiale installée à Compiègne. Car cette entreprise installée dans l'Oise va fournir 20% des bulletins de vote du premier et du second tour. Pour la deuxième élection présidentielle consécutive, l'imprimerie a été en effet choisie pour la production de ces documents sensibles.

"En 2017, les RG nous avaient prévenus de leur visite pour vérifier le climat social de l'entreprise. On ne peut pas se permettre de livrer en retard." Copier

Impossible en effet de commander à une entreprise où des tensions sociales pourraient déboucher sur des grèves et donc un arrêt de la production à un moment clé de la démocratie. Pas question non plus d'imprimer des bulletins supplémentaires en cas de problème, mais Grégoire Morault se laisse une petite marge de manœuvre pour refaire quelques palettes en cas d'accident.

Mais les temps de livraisons restent très contraints. Autre particularité de la commande : le nombre extrêmement important et précis de bulletins.

"Nous allons fournir l'ensemble des bulletins pour l'Ile de France, l'Oise, le Pas de Calais et les Français de l'étranger."

Le ministère de l'Intérieur demande en effet que chaque candidat ait le même nombre de bulletins imprimés, Nombre fixé en fonction des personnes inscrites sur les listes électorales.

D'ores et déjà, Grégoire Morault et ses employés sont dans les starting-blocks. Le ministère de l'Intérieur doit communiquer à l'imprimerie dimanche soir officiellement le nom des qualifiés pour le second tour.