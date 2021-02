20 minutes de visite à Avignon pour relancer l'activité des guides-conférenciers

Cinq personnes maximum et tout le monde masqué bien sûr. Il n'était pas question pour les guides-conférenciers mobilisés à Avignon ce dimanche de braver les restrictions liées à la crise sanitaire, mais plutôt de faire savoir qu'ils n'ont pas moins de valeur que les intermittents du spectacle et les restaurateurs. "Nous aussi on est essentiels", rappellent-ils.

Il ont profité de la Journée mondiale des guides pour organiser des visites guidées, gratuites et d'une vingtaine de minutes. Pour faire (re)découvrir un coin de la ville mais surtout pour valoriser leur savoir-faire, alors que tous ou presque, déplorent un manque de considération de la part de leurs employeurs et du gouvernement depuis le début de la pandémie.

"Comment on fait pour survivre pendant un an sans aucune rentrée d'argent ? - Léa, guide-conférencière à Avignon

Une initiative du collectif Guides Rhône Méditerranée, "sur le point de devenir une association professionnelle", explique Léa, guide-conférencière à Avignon depuis bientôt 25 ans. "On s'est dit qu'il fallait se prendre en main puisque les offices de tourisme ne nous proposent plus du tout de travail."

Leur indemnisation dépend de leur statut : salarié, vacataire, auto-entrepreneur... Certains ne perçoivent aucune aide de l'Etat depuis que leur activité est à l'arrêt. "Comment on fait pour survivre un an sans rentrée d'argent ?", s'indigne Léa avant de confirmer qu'autour d'elle beaucoup songent à une reconversion si ce n'est pas déjà fait.

Les membres de Guides Rhône Méditerranée proposent des visites durant toutes les vacances scolaires d'hiver en Vaucluse. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Reprise des visites guidées pendant les vacances

Comme nombre d'entre eux, Léa mise beaucoup sur sa clientèle de touristes étrangers, "J'ai déjà enregistré des annulations pour le mois de mai, la saison commence en mars." La situation n'est pas près de s'améliorer, les frontières extérieures aux pays de l'Union européenne sont toujours fermées.

Les récentes annonces de la ministre de la culture Roselyne Bachelot sur le maintien des festivals d'été ne réjouissent pas spécialement les guides. Pendant le festival d'Avignon en juillet, par exemple, ils ne travaillent pas plus que d'habitude et même plutôt moins.

Concernant la réouverture des musées et monuments, évidemment les guides croisent les doigts. En attendant, les membres de Guides Rhône Méditerranée proposent des visites, payantes cette fois, durant toutes les vacances scolaires d'hiver en Vaucluse et dans le Gard notamment.

Le programme des visites et les contacts sur la page Facebook Guides Rhône Méditerranée.