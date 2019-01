Les verrines de la Chef Anne-Sophie Pic ont leur "fabrique" à Portes-les-Valence

Valence, France

Le groupe PIC a créé 20 nouveaux emplois depuis l'été dernier à Portes-les-Valence, en ouvrant son site de production des verrines Daily Pic. Ces petits bocaux repas sont vendus dans la boutique du Champ-de-Mars à Valence depuis plus de quatre ans. Jusqu'à présent ces bocaux étaient cuisinés au sein du restaurant Pic, dans un espace dédié. Mais une deuxième boutique est ouverte à Paris depuis début septembre et deux autres devraient voir le jour en région parisienne l'an prochain.

Une fabrique de 800 métres carrés

Ce sont désormais 40 mille bocaux par mois qui sont fabriqués et sans doute trois fois plus dans deux ans. D'où la nécessité d'avoir un site de production spécifique et adapté. C'est chose faite avec l'ouverture de la "factory" à Portes les Valences, une "usine" de 800 mètres carrés flambante neuve. Ce site de production qui emploie aujourd'hui 20 personnes devrait voir son personnel doubler d'ici deux ans.

Nouveau slogan des verrines Daily pic - Groupe PIC

Mijoté dans la Drôme

La Chef Anne-Sophie Pic et son mari David Sinapian, PDG du groupe Pic, ont voulu garder la main sur la production. Pas de sous-traitance donc, pour être certains de la qualité des verrines. Et très vite l'idée d'un site de fabrication dans la Drôme proche du restaurant trois étoiles, mais aussi des producteurs, s'est imposé affirme David Sinapian. La Drôme et ses producteurs sont d'ailleurs mis en avant dans le nouveau slogan pour promouvoir ces verrines : "Mijoté dans la Drôme" s'affiche sur chaque étiquette.

Nous avons privilégié l'option de rester sur le territoire Valentinois pour faire travailler nos producteurs. Et la Drôme est quasi devenu un argument de vente auprès de notre clientèle parisienne."

Un million d'euro d'investissement

Rien que du local dans les verrines, des créations d'emplois et un gros investissement, voila pourquoi dans ses aides à la filière agro-alimentaire, le conseil départemental à récemment voté une subvention de 105 mille euros pour la "Factory" de Portes-les-Valence. Un petit coup de pouce dans le budget total d'un million d'euros investit par le groupe Pic, et une subvention votée à l'unanimité par les élus du département. Ce dont le PDG du groupe se dit fier. "On se sent soutenus dans ce projet".

David sinapian : la maison Pic est fière de pouvoir mettre la Drôme en avant Copier