20 tonnes de denrées alimentaires remises aux association caritatives du Pays de Montbéliard

Le destockage va profiter aux associations caritatives du Pays de Montbéliard. Le supermarché Akgul qui a fermé ses portes dans le vieux centre commercial des Hexagones laisse 20 tonnes de denrées qui vont être distribuées aux restos du cœur et la banque alimentaire, via la ville de Montbéliard.

La restructuration du centre commercial des Hexagones à Montbéliard est l'occasion d'un beau geste de générosité, voulu par le ville de Montbéliard. Alors que les différents commerces du vieux centre commercial tirent le rideau les uns après les autres, le supermarché Akgul Proxi Super a fermé ses portes le 13 février dernier. Il laisse 20 tonnes de denrées alimentaires invendues.

La ville de Montbéliard qui pilote le chantier de restructuration a accepté de reprendre le stock pour le remettre gracieusement aux associations caritatives du Pays de Montbéliard, via la Banque Alimentaire et les Restos du Cœur.

"N'ayant pas vocation à être épicier, nous avons choisi de donner l'ensemble du stock aux restaurants du coeur et à la banque alimentaire du Pas de Montbéliard, pour en faire profiter leurs bénéficiaires qui en ont bien besoin", explique Marie Noëlle Biguinet, la maire de Montbéliard. "C'est une belle opération permise par cette restructuration du centre commercial de ce quartier de la Petite Hollande".

"Pas de soucis pour la prise en charge d'une partie de ces 20 tonnes de denrées" explique Joël Gomard © Radio France - Christophe Beck

Du coté de la banque alimentaire, on se frotte les mains. "Ces denrées seront transportées à Besançon pour y être triées et conditionnées, car nous n'avons pas les installations pour cela à Montbéliard", confie Joël Gomard de la banque alimentaire de Grand Charmont. "Elles reviendront ensuite à Montbéliard pour être distribués à nos 6000 bénéficiaires, via les 16 CCASS, six épiceries sociales et douze associations qui travaillent avec nous"

Le supermarché Akgul Proxi Super sur 1280 m2 va laisser place au magasin Norma qui ouvrira sur 1200 m2 la 16 mars sous la halle réaménagée pour la circonstance. En attendant, la ville de Montbéliard organisera des navettes en mini bus pour faciliter les courses des habitants de la Petite Hollande qui ne sont pas véhiculés.