La nouvelle éco : 200 ans pour Dolin entreprise patrimoniale de Savoie

Il s'agit d'une institution, entreprise patrimoniale et familiale de Savoie. Dolin fabriquant de liqueurs et de sirop est basé à Chambéry dans la zone industrielle de Bissy. Sortent de son site de production un millions et demi de bouteilles par an dont 40 % sont destinés à l'export. Dolin a 200 ans et n'appartenu qu'à deux familles de Savoie : celle du fondateur Joseph Chavasse et depuis le début du 20ème siècle aux Sevez.. Comment ne pas prendre la poussière ?

Pierre Olivier Rousseaux le président de Dolin : - On innove. Comme quand on s'est lancé dans les sirops ou dans l'alcool local tel que le génépi. On a su aussi s'adapter à la demande d'aujourd'hui. On s'appuie sur le marketing avec un retour aux étiquettes vintage et sur le numérique en étant présent partout en temps réel.

France Bleu Pays de Savoie : Ces liqueurs anciennes reviennent à la mode.

Elles n'ont jamais disparu. Le Vermouth de Chambéry est utilisé comme ingrédient dans de nombreux cocktails dont le fameux Martini Dry de James Bond.

Jusqu'à la crise sanitaire, votre chiffre d'affaire augmentait chaque année. Depuis ?

Heureusement, on s'en est bien sortis. Mon oncle par alliance, Jean-Luc Scapolan, un gendre Sevez comme moi, a eu la bonne idée de relancer les vermouth il y a une dizaine d'années, et ils ont eu vraiment la côte pendant ce Covid aux Etats-Unis ou au Canada. En revanche, c'est vrai que nos alcools locaux vendus en station de ski ont perdu, on a une baisse de 50 % de cette activité.

Vous êtes une grosse vingtaine de salariés. Et malgré ce contexte de crise sanitaire, vous embauchez ?

Oui, on a la chance d'avoir très peu de turn-over avec du personnel qui est présent depuis 30-35 ans. Mais on recherche de nouvelles personnes pour accompagner notre développement. Sur la production par exemple.

Avec des investissements lourds sur votre site de production à Chambéry.

Près de 5 millions d'euros. On a commencé l'an dernier et ça va durer jusqu'en 2022. Moderniser l'outil de production. Quand j'ai commencé, on mettait toutes les bouteilles à la main sur la ligne d'embouteillage... Et puis on s'agrandit. 1.000 m2 de plus. On était à l'étroit.

Le Vermouth, c'est quoi exactement ?

Sans dévoiler de secrets, c'est un apéritif à base de vin très neutre. Des vins d'Italie du nord et en France (le phylloxera a ravagé les vignes de Savoie en 1877 et Dolin a dû produire sans cette base). Vous ajoutez comme un sachet de thé composé de plantes et d'épices - la principale étant l'absinthe, je peux vous le dire. Par rapport à la concurrence, on fait attention à ce que notre alcool soit naturel et moins sucré. A consommer avec modération.