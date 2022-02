200 emplois sécurisés à Belfort avec la vente à venir de 130 locomotives de fret Alstom à l'Ukraine

On vous l'annonçait, ce mercredi matin, un protocole d'accord de vente a bien été signé entre Alstom et les chemins de fer ukrainiens. Alstom confirme qu'il porte sur 130 locomotives de fret. Une fois signé, ce contrat sécurisera 200 emplois à Belfort et garantira six ans d'activité.