Une aide de 200 euros pour aider les 18-25 ans à partir en vacances cet été

C'est une opération peu connue, mais qui existe pourtant depuis 2014. L’Agence nationale pour les chèques-vacances propose "Départ 18:25", une aide pour les jeunes de 18 à 25 ans, afin de financer jusqu’à 75% de leurs vacances, dans la limite de 200 euros.

Pus que jamais cette année, les jeunes ont besoin d'un grand bol d'air après les périodes de confinement. L'opération de solidarité des chèques-vacances "Départ 18:25" va les aider à s'offrir quelques jours de détente en France ou en Europe. Semaine de surf à la mer, randonnée à la montagne, ou week-end en ville, toutes les destinations sont recensé sur le site depart1825.com. L’aide mise en place permet de financer jusqu’à 75 % d’une réservation, avec un plafond établi à 200 euros.

Quelles sont les conditions ?

Il faut évidemment avoir entre 18 et 25 ans et être résident en France. Le revenu fiscal de référence du demandeur doit être inférieur à 17.280 euros par an pour une part fiscale. Mais l’aide est aussi proposée aux étudiants boursiers, ceux qui sont en contrat d’apprentissage ou d’alternance, aux volontaires en service civique, ceux en contrat aidé, inscrits dans une école de la deuxième chance, aux bénéficiaires de la garantie jeunes et ceux suivies par l’aide sociale à l’enfance.

Il est possible de tester son éligibilité et au moyen d’un simulateur sur le site depart1825.com.

Une aide méconnue

En 2020, 3.800 jeunes ont été aidé pour leur séjour. Mais le programme aurait pu profiter à d'avantage de bénéficiaires. L’enveloppe financière est loin d’être épuisée. Avis aux amateurs !